صحيفة إسرائيلية: مصر تقوم بإنشاء مخيمات في خان يونس لسكان غزة

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مصر أنشأت مخيمًا ثانيًا للنازحين من قطاع غزة في مدينة خان يونس، والذي سيحتوي على 400 خيمة ويتسع لـ 4000 شخص، هذا بالإضافة إلى مخيم آخر في المدينة تم إنشاؤه بالفعل بحوالي 1000 خيمة.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن المخيم الثاني مزود بتوصيلات الكهرباء والماء.

وقالت الصحيفة إن مصر تعمل على إنشاء مستشفى ميداني في مدينة رفح، ومخيم آخر للنازحين شمال دير البلح. العمل الذي سيتم الانتهاء منه في الأيام المقبلة.

ويأتي إنشاء المخيمات على خلفية مطالبة مصر والولايات المتحدة إسرائيل بضمان سلامة أكثر من مليون من سكان غزة الذين تمركزوا في رفح قبل حل كتائب حماس الأربع في المدينة.