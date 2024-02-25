ناقد رياضي: حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة بالزمالك

أكد حسام عادل، الناقد الرياضي المُرافق لبعثة الزمالك الرسمية لنادي الزمالك في الجزائر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، أشاد بملعب مباراة أبو سليم الليبي.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "اليوم الطقس كان شديد البرودة وكان يوجد أمطار في التدريب الختامي للاعبي الزمالك، ومن المتوقع أن تكون الأمطار شديدة خلال المباراة غدا".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يعيشون حالة معنوية جيدة وهناك حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد خلال التدريبات".