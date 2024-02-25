القاهرة 23.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد 25 فبراير 2023

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد فبراير 25 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 23- 14

العاصمة الإدارية 23- 13

الإسكندرية 21- 13

الإسماعيلية 23 - 12

دمياط 20-14

بورسعيد 20-15

السويس 23-12

الغردقة 25 - 15

أسوان 24 - 11

المنيا 28 -15