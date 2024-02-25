بمناسبة الشهر الكريم.. ثقاقة برج العرب بالإسكندرية تنظم ورشة لتصميم فوانيس رمضان

نظم قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية ورشة عمل مميزة لتصميم الفوانيس والنجوم بإستخدام خامات معاد تدويرها لتُتيح هذه الورشة للأطفال فرصة استكشاف مهاراتهم الفنية، بينما يتعلمون مفهوم إعادة التدوير وأهمية الحفاظ على البيئة والتي قدمتها المدربة دولت شبل.

واستهدفت الورشة جميع الأعمار حيث تمكن المشاركون في تصميم وتزيين الفوانيس والنجوم بأشكال مميزة باستخدام زجاجات بلاستيكية، فوم، جليتر، وغيرها من المواد التي يتم إعادة تدويرها.

وفي سياق متصل، يُواصل قصر ثقافة برج العرب تقديم ورشة أسسيات الخياطة في لقاءها الأسبوعي تهدف الورشة إلى تمكين النساء من مهارات الخياطة، بدءًا من استخدام ماكينة الخياطة، مرورًا بتعلم تقنيات الخياطة اليدوية، ووصولًا إلى تصميم قطع مميزة بأساليب مبتكرة.

وتُشرف على ورشة الخياطة المدربة هيام عبد الحميد، وتستقبل جميع الراغبات في تعلم مهارات الخياطة و تُتيح الورشة للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن وتصميم قطع مميزة لأنفسهن أو لعائلاتهن.

ويُعد قصر ثقافة برج العرب منارة ثقافية غنية بالأنشطة المتنوعة التي تُثري المعرفة وتُطلق العنان للإبداع.