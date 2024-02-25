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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس المجلس العالمي للمطارات يصل القاهرة

رئيس المجلس العالمي
رئيس المجلس العالمي للمطارات

وصل إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI World لويس فيليبي دي أوليفرا، وذلك للمشاركة في اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا الـ 71، المنعقدة في الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024  تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

وانطلقت أمس، السبت، اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم أفريقيا والاجتماعات التحضيرية، حيث اجتمعت أربع من اللجان الإقليمية الستة المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية.

وقام المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة  المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا)،  بالمرور على اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل وإعطاء توجيهات بتوفير جميع التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات، حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه أفريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.

يناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، المنعقد في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الأفريقية.

تتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادي للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى، خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة أفريقيا، والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلاً، مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية، ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.

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