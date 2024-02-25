سندعم أقوالنا بالأفعال.. خارجية بريطانيا تهدد الحوثيين

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، أن بلاده نفذت بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

وأوضح كاميرون في بيان صادر اليوم أن "الحوثيين يواصلون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر رغم التحذيرات وسندعم أقوالنا بالأفعال".

يأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم أن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

وتعد هذه المرة الرابعة التي ينفذ فيها الجيشان الأمريكي والبريطاني عملية مشتركة ضد الحوثيين منذ 12 يناير 2024، لكن الولايات المتحدة تنفذ أيضا ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت عقب الضربات المشتركة، أن الحوثيين سيواصلون مواجهة ردود على هجماتهم ضد سفن في البحر الأحمر.