عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن سر تواضع مستوى محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وميدياما.. تفاصيل

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد عبد المنعم مدافع فريق نادي الأهلي، خاض مباراة فريقة أمام ميدياما الغاني، التي حسمها الفريق الأحمر لصالحة بنتيجة هدف دون رد ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهو مصاب.
وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن محمد عبد المنعم اشتكى من آلام في عضلات البطن السفلية قبل ساعات قليلة من مواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا، ما وضع الجهاز الفني في مأزق حقيقي قبل انطلاق اللقاء.

وأشار هاني حتحوت، خلال تصريحاته، إلى أن الجهاز الطبي حقن اللاعب في عضلات البطن السفلية كي يستطيع المشاركة في اللقاء، مؤكداً أن محمد عبد المنعم طلب من الجهاز الفني المشاركة في المباراة رغم الآلام لأهمية اللقاء.


وواصل هاني حتحوت، أن محمد عبد المنعم يقدم مستوي متراجع مع فريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل جماهير الأهلي تتسائل ما السبب في ذلك.

ويتواجد فريق الأهلى ضمن المجموعة الرابعة برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز، وميدياما الغانى.

الاعلامي هاني حتحوت الأهلي وميدياما هاني حتحوت بلوزداد الجزائرى برنامج الماتش دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

قيادات أمن ومحافظة الجيزة في موقع غرق معدية منشأة القناطر

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

نتيناهو يتحدى العالم باجتياح رفح ويرسل وفدا إلى قطر لبحث صفقة التبادل

وسط استهداف ثكنات إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يعلن استشهاد اثنين من عناصره

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

غرق معدية منشأة القناطر: الضفادع البشرية تكافح سرعة التيار للبحث عن الضحايا

وفاة منتج مسلسل عائلة الحاج متولي وتشييع الجثمان بالسيدة نفيسة.. تفاصيل

محمود فتح الله يكشف سر عدم تحقيق بيراميدز للبطولات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعاره لا تستسلم أبدا.. 9 آلاف دولار مقابل حذاء | ما القصة؟

بالركل واللكمات.. هندية تضرب زوجها وسط الشارع

رئيس مركز سلامة الغذاء لبعض الشيفات: «افتكاساتكم بتجيب سرطانات»

في عيد ميلاده.. تعرف على مشوار آسر ياسين الفني

فيديو

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ