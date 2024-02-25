الكشف عن سر تواضع مستوى محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وميدياما.. تفاصيل

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد عبد المنعم مدافع فريق نادي الأهلي، خاض مباراة فريقة أمام ميدياما الغاني، التي حسمها الفريق الأحمر لصالحة بنتيجة هدف دون رد ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهو مصاب.

وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن محمد عبد المنعم اشتكى من آلام في عضلات البطن السفلية قبل ساعات قليلة من مواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا، ما وضع الجهاز الفني في مأزق حقيقي قبل انطلاق اللقاء.

وأشار هاني حتحوت، خلال تصريحاته، إلى أن الجهاز الطبي حقن اللاعب في عضلات البطن السفلية كي يستطيع المشاركة في اللقاء، مؤكداً أن محمد عبد المنعم طلب من الجهاز الفني المشاركة في المباراة رغم الآلام لأهمية اللقاء.



وواصل هاني حتحوت، أن محمد عبد المنعم يقدم مستوي متراجع مع فريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل جماهير الأهلي تتسائل ما السبب في ذلك.

ويتواجد فريق الأهلى ضمن المجموعة الرابعة برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز، وميدياما الغانى.