تدشين فعاليات "مصر أم الدنيا" لتقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية بالغربية

دشنت إدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية فعاليات حفل تحت شعار "مصر أم الدنيا " لتقييم العروض الرياضية اليوم بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، والاستاذ محمد السقا، وكيل الإدارة، والأستاذ محسن خيطر، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، والسادة لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، والأستاذ إيمان غراب، موجه أول المديرية، والأستاذة مها شاهين، والأستاذة إيمان الهمشري، والأستاذ باسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية، المقام بمدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية التابعة للإدارة.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم عرض جمباز، ثم عرض لرياض الاطفال بعنوان "بناتنا الحلوة " ثم عرض كاراتيه لمدرسة ابيار الابتدائية ثم عرض مدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية بعنوان "فلسطين في قلوبنا "،

وقدم مدير عام الشئون التنفيذية نائبا عن وكيل الوزارة الشكر والتقدير الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية.

وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم المبذولة.