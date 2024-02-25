محمود فتح الله يكشف سر عدم تحقيق بيراميدز للبطولات

كشف محمود فتح الله المدرب العام الأسبق لنادي بيراميدز ، السر وراء عدم تحقيق الفريق السماوي للبطولات، وذلك عقب الوداع الإفريقي من دور المجموعات.



وقال محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، " رأيي دائما استشاري في بيراميدز وهذا كان أحد أسباب رحيلي عن النادي، ولن أبوح بأسرار النادي السماوي ولكن هناك الكثير من الأخطاء التي لا أستطيع البوح بها، ولكني مستعد لتقديمها لمجلس الإدارة، و كنت أتوقع رحيل باتشيكو لكن توقيت اتخاذ القرار كان مفاجئا".

وتابع :" بيراميدز ليس مطالبا بتحقيق البطولات ومنافسة الأندية العريقة، وينعت بالفشل في حال عدم تتويجه بالألقاب، ولكن المهم تعمل هوية للنادي وقوام للفريق ".

وأكمل:" لقد استطعنا في خلال سنوت قليلة أن نتواجد في المركز الثاني بالدوري، والبطولات تحتاج وقتا أكثر، ورغم ذلك الفريق صعد لنهائيات بطولات مثل الكونفدرالية".

https://www.youtube.com/watch?v=siv2wCRPnJI