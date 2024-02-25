مسئول أوروبي: حرب أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب

أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب.