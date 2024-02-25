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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 10 دقائق

تاهت من زوجها|خدمة عُملاء مترو الأنفاق تساعد سائحًا أجنبيًا بمحطة «ناصر».. والشركة تعلق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

ساعد فريق خدمة العملاء بمحطة ناصر بالخط الأخضر الثالث راكباً أجنبياً في العثور على زوجته التائهة من مراجعة الكاميرات، الاعلانات الصوتية.

وقالت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو على صفحتها الرسمية على فيس بوك “في لفتة رائعة بمحطة ناصر بالخط الأخضر الثالث قام فريق خدمة العملاء بالمحطة بمساعدة راكب أجنبي في العثور على زوجته التائهة". 

وأضافت " بسبب استجابتهم السريعة، مراجعة الكاميرات، الاعلانات الصوتية والبحث عن السيدة بأنفسهم داخل المحطة، استطاعوا العثور عليها في غضون 10 دقائق".


 وقالت الشركة "شكراً ليكم على تفانيكم وتعاملكم السريع والفعال مع الموقف". 

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