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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جمال علام يرد على ادعاءات «ميدو».. وهذه حقيقة اعتراض حسام حسن لمباراة الأهلي وإنبي

جمال علام
جمال علام

ردَّ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على هجوم أحمد حسام ميدو عليه بسبب تعيين علاء نبيل في منصب المدير الفني للاتحاد المصري دون الحصول على الرخص التدريبية المؤهلة لذلك.

ميدو 

رد جمال علام على ادعاءات ميدو

وقال جمال علام: “اختيار المدير الفني للاتحاد المحلي يأتي بناء على أعلى رخصة تصدر من الاتحاد الوطني، لكن السؤال: هل مصر أصدرت الـ برو؟ الإجابة لا، لكن مصر تصدر الرخصة A وعلاء نبيل حصل عليها”.

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة

وكان “ميدو” قد فتح النار على اتحاد الكرة وجمال علام بعد تعيين الكابتن علاء نبيل في منصب المدير الفني للجبلاية بسبب عدم حصوله على رخصة “برو”.

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حقيقة اعتراض حسام حسن على إقامة مباراة الأهلي وإنبي

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، حقيقة اعتراض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إقامة مباراة الأهلي وإنبي بعد انطلاق المعسكر.

وقال حسين عبر القناة الأولى: "جدول مباريات الدوري تم وضعه بناءً على اجتماع التوأم حسام وإبراهيم حسن مع رابطة الأندية، وأحمد دياب أبلغني بالموافقة على إقامة مباراة الأهلي وإنبي، يوم 15 مارس، ولم يتم إبلاغي باعتراض أحد على ذلك".

حسام حسن 

وأضاف: "حسام حسن طلب أسبوعاً قبل انطلاق فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل، لارتباط منتخب مصر بمباريات في تصفيات كأس العالم".

وتابع: "خلال شهر رمضان ستقام جولة واحدة فقط من الدوري الممتاز، لأن هناك أجندة وتوقفًا دوليًا لمنتخب مصر، كما أن هناك مباريات للأندية بالبطولات الأفريقية".

وأوضح: "اشتراطات فيفا وكاف عند مشاهدة الملاعب لمنح تراخيص استضافة المباريات، لا تنظر إلى حالة أرضية الملعب، بينما ترى حالة غرف الملابس وأماكن دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى قاعة المؤتمر الصحفي".

وأشار عضو اتحاد الكرة: "سوء أرضية ملعب الإسماعيلي؟ معظم الملاعب تتأثر بالطقس والأمطار خلال شهري يناير وفبراير، على عكس بداية الموسم تكون الأرضية على أعلى مستوى".

وواصل: "الأمر يختلف عن أوروبا بشكل تام، لأنه لا يوجد فريق يخوض تدريباته على ملعب المباريات بشكل دائم، ذلك بالإضافة إلى أنه في إنجلترا على سبيل المثال، لن تجد فريقين يلعبان على نفس الملعب".

وأردف: "تقليص عدد أندية الدوري؟ هذه الاقتراحات نناقشها منذ 3 سنوات، والأندية رفضتها، بسبب الجانب الفني والتسويقي، وخاصة الأخير، لأن في هذه الحالة عدد المباريات سيقل، وبالتالي كل نادٍ سيبيع 8 مباريات فقط وليس 17 على ملعبها".

وأتم: "أشعر وكأن كأس الأمم الأفريقية تقام كل عام، ولا أحد يعلم حتى الآن موعد انطلاق البطولة في يناير أم يونيو، مصر الوحيدة التي نظّمت البطولة في يونيو".

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