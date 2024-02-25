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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيم كاردشيان تعلق مسيرتها في دراسة القانون لهذا السبب

صدى البلد

أفادت تقارير صحفية بأن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان البالغة من العمر 43 عامًا، التي طالما عبرت عن رغبتها في أن تصبح محامية مثل والدها الراحل روبرت كاردشيان، قررت أخذ استراحة من دراسة القانون بسبب كثرة انشغالاتها.

واعترفت كيم في السابق بأنها واجهت صعوبة في اجتياز امتحان المحامين الأساسي، ولم تتمكن من اجتيازه إلا في المحاولة الرابعة عام 2021. 

وأصبح تركيز كيم كارداشيان الأساسي الآن على أعمالها التجارية والتزاماتها العائلية، ولم يعد هناك أي ذكر لدراسة القانون في خططها المستقبلية.

وكشف مصدر مقرب من كيم لصحيفة The Sun أن الدراسة المستمرة لامتحانات القانون كانت "مملة".

وقال المصدر المقرب: “لا يمكنها التوقف عن الدراسة بدون أن يبدو ذلك سيئًا، وكأنها لم تستطع اجتياز الامتحان بعد كل العمل الذي قامت به”.

وأضاف المصدر: "لقد واجهت صعوبة كبيرة في الدراسة، وكانت تكره ضرورة عمل المخططات والمقالات المطلوبة حتى لتكون على مستوى مقبول، وكان من المفترض أن يستغرق الأمر منها عدة سنوات من الدراسة واجتياز الامتحانات العديدة التي ستفشل فيها على الأرجح. لقد أجرت بعض اختبارات منتصف المدة العام الماضي، وقد أنهكتها تلك التجربة."

ومع ذلك، فإن تركيز كيم على أعمالها التجارية يعد أمرا جيدا ماليا. ففي غضون ست سنوات فقط، نمت علامتها التجارية SKIMS لتصبح شركة مثيرة للإعجاب تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليار جنيه إسترليني.

كما يشاع أيضاً أن كيم تبحث عن الحب مرة أخرى، فقد شوهدت مع نجم NFL أوديل بيكهام جونيور خلال عطلة نهاية الأسبوع لمباراة Super Bowl LVIII في لاس فيجاس، مما أثار شائعات عن علاقة محتملة بينهما.

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