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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصل بهم الأمر لطحن العلف.. أهالي غزة قريبون من مجاعة كبيرة

أطفال غزة
أطفال غزة

قدر برنامج الأغذية العالمي، الوم الأحد، أن أكثر من ربع سكان قطاع غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية وسط تحذيرات من أن 90% من الأطفال يعانون سوء تغذية مؤلما، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتعد معاناة سكان شمال غزة المحاصر أكبر، حيث لا يحصل نحو 800 ألف مواطن على أي مساعدات ويواجهون المجاعة.

ولجأ الكثير منهم إلى طحن علف الحيوانات للحصول على دقيق للبقاء على قيد الحياة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، رائد النمس، إن تقارير وزارة الصحة والجهات الحكومية تؤكد تسجيل وفيات بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نتيجة الجوع وعدم الحصول على غذاء.

وبسبب الجيش الصهيوني، يدخل شمال غزة في بعض الأيام أقل من 30 شاحنة مساعدات، وفي بعض الأيام الأخرى لا تدخل أي شاحنات إلى مناطق الشمال وغزة.

 

اهالي غزة 800 ألف الاطفال الأحمر الفلسطيني علف الحيوانات

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