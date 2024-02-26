عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

صدى البلد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب قيل إن عمره 60 سنة وملامحه 18، وأثار هذا العنوان الجدل  بين رواد مواقع التواصل.

وتعامل البعض مع الفيديو أنه مشهد مثير للدهشة، وكالة الأنباء الفرنسية كشفت سر هذا الفيديو كشفت حقيقة الفيديو، وتبين أن مقطع الفيديو يعود إلى حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"التي بثته قناة "LBC" اللبنانية.

وهو عبارة عن استضافة فيه صبي يبلغ عمره 15 عاما لكن عند سؤاله عن عمره، أجاب 60 عاما
ويقصد الصبي أنه تحمل متاعب كثيرة جعلته يشعر أن عمره 30 عاما.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

ترشيحاتنا

تنشيط السياحة: مشروع سفرة مصر على جوجل لتعريف الناس بطعام أم الدنيا

مفيش إصابات.. حريق محدود في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

الزيارة الأولى له.. رئيس مجلس الدوما الروسي يصل السعودية| تفاصيل

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

حزب الله يعلن شن 6 هجمات عسكرية خطيرة على المواقع الإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملابس غريبة .. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فضي لامع.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها |شاهد

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ