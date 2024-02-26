حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب قيل إن عمره 60 سنة وملامحه 18، وأثار هذا العنوان الجدل بين رواد مواقع التواصل.

وتعامل البعض مع الفيديو أنه مشهد مثير للدهشة، وكالة الأنباء الفرنسية كشفت سر هذا الفيديو كشفت حقيقة الفيديو، وتبين أن مقطع الفيديو يعود إلى حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"التي بثته قناة "LBC" اللبنانية.

وهو عبارة عن استضافة فيه صبي يبلغ عمره 15 عاما لكن عند سؤاله عن عمره، أجاب 60 عاما

ويقصد الصبي أنه تحمل متاعب كثيرة جعلته يشعر أن عمره 30 عاما.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي: