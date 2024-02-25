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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مزيد من التصعيد أم بداية للتهدئة؟.. الصين ترسل أسطولا للبحر الأحمر لمواجهة الحوثيين

البحر الاحمر
البحر الاحمر

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مزيد من التصعيد أم بداية للتهدئة؟.. الصين ترسل أسطولا للبحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين".

وجاء في التقرير أن أزمة البحر الأحمر تشهد منعطف جديد بإرسال الصين أسطولها إلى هذا الممر المائي في ظل هجمات جماعات الحوثي في منطقة البحر الأحمر، وتصاعد الغارات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في إطار عملية حارس الازدهار التي أطلقتها واشنطن في ديسمبر الماضي.

الصين

ولفت التقرير إلى أن الصين دفعت بأسطولها السادس والأربعين إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال، معلنة أن مهمة هذا الأسطول مرافقة سفن مدنية، حيث يضم أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة إضافة إلى مروحيتين ومدمرة صواريخ موجهة.

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