بهدف تريزيجيه| طرابزون يهزم أضنة في الدوري التركي

قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور فريقه لتحقيق الانتصار على أضنة ديمرسبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

تريزيجيه يسجل هدف التقدم لصالح طرابزون

سجل تريزيجيه هدف التقدم لصالح طرابزون في الدقيقة 21، ، وأحرز طرابزون الهدف الثاني لكن تم إلغائه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.



شارك محمود تريزيجيه حتى الدقيقة 84 من عمر اللقاء قبل أن يقرر المدرب استبداله.

بتلك النتيجة رفع طرابزون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي بينما يحتل أضنة المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

