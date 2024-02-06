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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة شتوية داخل الملعب.. تريزيجيه ينشر صوراً جديدة | شاهد

صدى البلد

شارك محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهر تريزيجيه في الصورة بإطلالة شتوية داخل الملعب.

قال أحمد سعيد أوكا لاعب منتخب مصر السابق، إن الثلاثي عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه هم الأفضل في منتخب مصر طوال الفترة الحالية.

وقال أوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" كل من مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه هم الأفضل في منتخب مصر طوال الفترة الحالية".

 

وأضاف:" أرى أنه لابد من الدفع بـ محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي مع منتخب مصر ولابد أن لا يكون على دكة البدلاء لأنه يملك الحلول مع منتخب مصر ودائما فارق مع المنتخب".

وتابع:" مصطفى محمد لاعب مهم للغاية في تشكيل منتخب مصر ويقدم مستويات رائعة مع المنتخب ونانت الفرنسي".

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