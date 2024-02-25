زيلينسكي: لا نستطيع الكشف عن أرقام عدد الجرحى منذ الغزو الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن 31 ألف جندي أوكراني قتـ لوا خلال الغزو الروسي واسع النطاق المستمر منذ عامين، وكشف عن أول رقم رسمي للخسائر العسكرية منذ عدة أشهر.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي، أنه لا يستطيع الكشف عن أرقام عدد الجرحى قائلا إن ذلك سيساعد التخطيط العسكري الروسي.

ولم تحدد أوكرانيا رقمًا لخسائرها العسكرية منذ نهاية عام 2022، عندما قال مساعد الرئيس ميخايلو بودولياك إن 13 ألف جندي أوكراني قتـ لوا منذ الغزو في 24 فبراير.

ولا تكشف روسيا عن خسائرها العسكرية التي تعتبرها سرية.