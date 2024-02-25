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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: لا نستطيع الكشف عن أرقام عدد الجرحى منذ الغزو الروسي

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن 31 ألف جندي أوكراني قتـ لوا خلال الغزو الروسي واسع النطاق المستمر منذ عامين، وكشف عن أول رقم رسمي للخسائر العسكرية منذ عدة أشهر.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي، أنه لا يستطيع الكشف عن أرقام عدد الجرحى قائلا إن ذلك سيساعد التخطيط العسكري الروسي.

ولم تحدد أوكرانيا رقمًا لخسائرها العسكرية منذ نهاية عام 2022، عندما قال مساعد الرئيس ميخايلو بودولياك إن 13 ألف جندي أوكراني قتـ لوا منذ الغزو في 24 فبراير.

ولا تكشف روسيا عن خسائرها العسكرية التي تعتبرها سرية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير الرئيس الأوكراني الغزو الروسي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي

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