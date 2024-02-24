بجاحة الاحتلال.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم الأمم المتحدة بالتعاون مع حماس

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم (السبت)، على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفرض حظر توريد الأسلحة إلي دولة الاحتلال، إسرائيل، بحسب موقع والا العبري.

وقال كاتس في بيان: “منذ 7 أكتوبر، والأمم المتحدة تتعاون مع حماس وتحاول المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها".

وأضاف الوزير الإسرائيلي في بيانه “أن تجاهل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مقاتلو حماس هو وصمة عار لن تمحى في جبين منظمة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخصيًا".