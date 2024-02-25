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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري الأمريكي تخسر الانتخابات التمهيدية في ولايتها| تقرير

نيكي هالي
نيكي هالي

خسرت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير، وخسرت كذلك الانتخابات التمهيدية في ولايتها كارولينا الجنوبية، حيث كانت حاكمة لفترتين.

ووفقا لـ سي ان ان، فإن إصرارها على البقاء في السباق يضعها في موقف نادر، اذ تعتبر هي المرشحة الخاسرة التي لن تنسحب.

وقد انسحب السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري من ولاية فلوريدا، الذي خاض الانتخابات في عام 2016 في الميدان المزدحم الذي أنتج دونالد ترامب كمرشح الحزب الجمهوري، بعد أن خسر ولايته فلوريدا. 

وانسحب زميل فلوريدا جيب بوش، الحاكم السابق، في وقت سابق، بعد نتيجة مخيبة للآمال في ولاية كارولينا الجنوبية القريبة.

وعلى الجانب الديمقراطي، انسحبت السيناتور إليزابيث وارين من ماساتشوستس من السباق الديمقراطي في عام 2020 بعد وقت قصير من الثلاثاء الكبير، والذي شهد في ذلك العام الانتخابات التمهيدية في ماساتشوستس. 

وكان احتلال المركز الثالث كافياً لإقناع وارن بأن الأمور قد انتهت.

ومعظم المرشحين ينسحبون بعد ولايتي أيوا أو نيو هامبشاير، أو على الأقل في وقت مبكر بما يكفي لتجنب الإحراج الناتج عن خسارة الوطن، وهذا ما فعلته السيناتور إيمي كلوبوشار في عام 2020، حيث علقت حملتها قبل أيام من وارن وقبل أن تخسر الانتخابات التمهيدية في موطنها ولاية مينيسوتا.

وخاض النائب السابق رون بول الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في عامي 2008 و2012. 

واعترف بأنه لن يفوز وأنه سينهي حملته الانتخابية قبل أن يخسر الانتخابات التمهيدية في ولايته تكساس في عام 2008. ونفدت أموال حملته الانتخابية من أجل الحملات النشطة في عام 2012، لكنه ظل من الناحية الفنية مرشحًا نشطًا يحاول تأمين المندوبين والتأثير على الحزب. أما الشخص الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري في ذلك العام، ميت رومني، فقد انتزع العدد السحري من المندوبين بانتصاره في تكساس.

ودون رادع، اجتاح أنصار بول مؤتمر الحزب الجمهوري بالولاية في ولاية أيوا، وعلى الرغم من أدائه الضعيف في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في يناير، فقد حصلوا على معظم مندوبي مؤتمر ولاية أيوا. منذ ذلك الحين قام الجمهوريون بتغيير القواعد في معظم الولايات.

كما قدم النائب السابق دينيس كوسينيتش حجة حول التأثير على جدول الأعمال عندما رفض الانسحاب من السباق الديمقراطي التمهيدي لعام 2004. حصل كوسينيتش على 9% فقط من الأصوات في ولايته أوهايو، لكنه حافظ على ترشيحه حتى قبل انعقاد المؤتمر الديمقراطي مباشرة. لم يفز كوسينيتش بأي ولاية ولم يجمع سوى عدد قليل من المندوبين.

الانتخابات التمهيدية الحزب الجمهوري دونالد ترامب

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