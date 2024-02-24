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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: لدينا أعظم الأشخاص في مجال إنفاذ القانون بالعالم

ترامب
ترامب

أعرب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، عن دعمه لإنفاذ القانون، قائلا 'لدينا أعظم الأشخاص في مجال إنفاذ القانون في العالم، لكن لا يُسمح لهم بالقيام بعملهم'.

وأضاف ترامب في خطابه امام حشد انتخابي من داعميه قائلا 'ازمة شيكاغو يمكن حلها في يوم واحد، يمكن حل مشكلة نيويورك في نصف يوم... شرطة نيويورك، لقد نشأت معهم، إنهم أعظم الناس، لديك أشخاص رائعون ويمكنهم القيام بعملهم إذا سُمح لهم بالقيام بعملهم لكنهم لا يريدون خسارة معاشاتهم التقاعدية، ولا يريدون خسارة كل شيء”.

وتابع: 'يمكنني حل هذه المشكلة في يوم واحد، في ساعة واحدة، في دقيقة واحدة'.

قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب إن “التصويت لصالحي هو تذكرتك للعودة إلى الحرية، وهو جواز سفرك للخروج من الطغيان وهو هروبك الوحيد من جو بايدن والمسار السريع لعصابته إلى الجحيم”.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها أمام أحد الحشود الانتخابية مساء اليوم  “وبطرق عديدة، نحن نعيش في الجحيم الآن لأن الحقيقة هي أن جو بايدن يشكل تهديدًا للديمقراطية، إنه في الحقيقة تهديد للديمقراطية”.

وتابع: 'إنني أقف أمامكم اليوم ليس فقط كرئيسكم السابق ورئيسكم المستقبلي فحسب، بل كمعارض سياسي فخور" وكرر : “أنا معارض”.

وقال دونالد ترامب، واصفا خططه الحدودية: 'ستكون أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا وليس لدينا خيار آخر'.

وأضاف ترامب: “ليس من اللطيف أن أقول ذلك، وأنا أكره أن أقول ذلك، وسيقول هؤلاء المهرجون في وسائل الإعلام: “أوه، إنه لئيم للغاية”.

ومضى في مهاجمة المهاجرين الى الولايات المتحدة، قائلاً: “لدينا لغات تأتي إلى بلادنا… لديهم لغات لم يسمع بها أحد في هذا البلد من قبل، إنه أمر فظيع”.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إنفاذ القانون دونالد ترامب

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