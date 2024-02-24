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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: هناك «بعض التقدم» في محادثات باريس

صدى البلد

قال مسئول إسرائيلي لشبكة إن بي سي نيوز، إنه كان هناك «بعض التقدم» خلال محادثات باريس حيث اجتمع المسؤولون لمناقشة محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول: 'لقد حدث بعض التقدم في باريس، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انفراجة'.

وذكر المسؤول أن المفاوضين الإسرائيليين عادوا من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ومصريين في باريس.

وتابع المسؤول إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع مساء السبت لمناقشة المفاوضات وحالة الحرب.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ما بعد الحرب لغزة، والتي نددت بها السلطات الفلسطينية باعتبارها محاولة لإعادة احتلال القطاع وعرقلة الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية. وجاءت الخطة بعد يوم من إعلان إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة باعتباره “يتعارض مع القانون الدولي”.

ووصل مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وقطريون ومصريون إلى باريس لإجراء مفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف محتمل لإطلاق النار، مع وصول المحادثات في القاهرة إلى طريق مسدود.

وقالت الأونروا إنها وصلت إلى «نقطة الانهيار» في وقت تشهد فيه حاجة غير مسبوقة في غزة قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية الشهر، وسط تجميد التمويل ودعوات إسرائيلية لتفكيك الوكالة. واضطر برنامج الغذاء العالمي إلى وقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة هذا الأسبوع بسبب أعمال العنف وانهيار النظام المدني.

وقتل أكثر من 29600 شخص في غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقد أصيب أكثر من 69,400 شخص، وآلاف آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 238 جنديا على الأقل قتلوا منذ بدء الغزو البري لغزة.

 

بي سي نيوز مسؤول إسرائيلي محادثات باريس

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