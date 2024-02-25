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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف ناصر منسي.. الزمالك يتقدم على أبو سليم الليبي في الشوط الأول

صدى البلد

انتهي الشوط الأول بين الزمالك وأبو سليم بتقدم الزمالك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف الزمالك، ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة ٧ من عمر المباراة  بعدما استقبل كرة عرضية من عمر جابر سددها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة ٣٧، تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق زيزو لكنها ارتطمت بالعارضة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

 

 

أبو سليم الليبي البرتغالى جوزيه جوميز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية

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بهدف ناصر منسي.. الزمالك يتقدم على أبو سليم الليبي في الشوط الأول


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