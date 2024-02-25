عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد سلماوي: سناء البيسي أثرت الحياة الثقافية واستحقت جائزة الاستحقاق الكبرى

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الأديب الكبير محمد سلماوي؛ أمين عام جائزة الاستحقاق الكبرى وعضو مجلس الأمناء، بمؤسسة فاروق حسني، للثقافة والفنون: "على مدى ثلاث دورات متتالية ترسخت أقدام جائزة الاستحقاق الكبرى التي وصفها النقاد بأنها درة جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، والتي يتم منحها كل عام لشخصية ثقافية كبرى لها إنجازها المتميز في مجال من مجالات الفكر والفنون والآداب، فمثلها مثل مختلف الجوائز التي تمنحها المؤسسة سنويا للشباب تتعدد مجالاتها لتشمل جميع أشكال الإبداع الثقافي.


وقد رأت الأمانة العامة لجائزة الاستحقاق الكبرى أن تذهب جائزة 2024 لشخصية تتميز بأن جمعت بين أكثر من مجال من مجالات اهتمام المؤسسة".

                                    
وأضاف: "إنها سناء البيسي التي أثرت الحياة الثقافية بإنتاجها الأدبي والفني على مدى أكثر من خمسة عقود من الزمان، فإلى جانب إنجازها المشهود له في عالم الصحافة بمقالها السردي المتفرد في الصحافة المصرية، فقد كان لسناء البيسي إبداعاتها الأدبية المعروفة التي ذاع سيطها وشقت طريقها إلى عالم الشاشة الصغيرة بنجاح مشهود.. على أن موهبة سناء البيسي لم تقتصر على قلمها الصحفي أو الأدبي وحدهما وإنما تخطتهما إلى ريشتها الفنية التي أبدعت أعمالا فنية تميزت بأسلوبها الخاص.


وبذلك تكون سناء البيسي هى التجسيد الحي لمختلف المجالات الثقافية التي تمثل دائرة اهتمام مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون".
 

الأديب الكبير محمد سلماوي جائزة الإستحقاق الكبري فاروق حسني مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون مجالات الفكر والفنون والآداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

ترشيحاتنا

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

هيونداي النترا HD "كاملة" 2018 .. للبيع بهذا السعر

وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز فاروق حسني وتتفقد الأعمال الفائزة

ملمحا لهدنة محتملة في غزة.. جالانت يتوعد حزب الله اللبناني

ليفربول يفوز على تشيلسي بهدف دون رد ويتوج بطلا لكأس الكاراباو

سناء البيسي تفوز بجائزة الاستحقاق من مؤسسة فاروق حسني للثقافة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

مفيش طحين أو خبز ..مقطع فيديو لطفلة تحكي معاناتها في الحصول على طعام

في ذكرى وفاة إلايجا محمد .. ادعى النبوة وفهم الإسلام خطأ ما قصته؟

فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ