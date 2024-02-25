محمد سلماوي: سناء البيسي أثرت الحياة الثقافية واستحقت جائزة الاستحقاق الكبرى

قال الأديب الكبير محمد سلماوي؛ أمين عام جائزة الاستحقاق الكبرى وعضو مجلس الأمناء، بمؤسسة فاروق حسني، للثقافة والفنون: "على مدى ثلاث دورات متتالية ترسخت أقدام جائزة الاستحقاق الكبرى التي وصفها النقاد بأنها درة جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، والتي يتم منحها كل عام لشخصية ثقافية كبرى لها إنجازها المتميز في مجال من مجالات الفكر والفنون والآداب، فمثلها مثل مختلف الجوائز التي تمنحها المؤسسة سنويا للشباب تتعدد مجالاتها لتشمل جميع أشكال الإبداع الثقافي.



وقد رأت الأمانة العامة لجائزة الاستحقاق الكبرى أن تذهب جائزة 2024 لشخصية تتميز بأن جمعت بين أكثر من مجال من مجالات اهتمام المؤسسة".



وأضاف: "إنها سناء البيسي التي أثرت الحياة الثقافية بإنتاجها الأدبي والفني على مدى أكثر من خمسة عقود من الزمان، فإلى جانب إنجازها المشهود له في عالم الصحافة بمقالها السردي المتفرد في الصحافة المصرية، فقد كان لسناء البيسي إبداعاتها الأدبية المعروفة التي ذاع سيطها وشقت طريقها إلى عالم الشاشة الصغيرة بنجاح مشهود.. على أن موهبة سناء البيسي لم تقتصر على قلمها الصحفي أو الأدبي وحدهما وإنما تخطتهما إلى ريشتها الفنية التي أبدعت أعمالا فنية تميزت بأسلوبها الخاص.



وبذلك تكون سناء البيسي هى التجسيد الحي لمختلف المجالات الثقافية التي تمثل دائرة اهتمام مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون".

