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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تقدم 1400 جهاز تابلت إلى جيبوتي للمساهمة في إجراء التعداد السكاني

مصر تقدم ١٤٠٠ جهاز
مصر تقدم ١٤٠٠ جهاز لوحي "تابلت" إلى جيبوتي

سلم السفير خالد الشاذلي سفير مصر لدى جيبوتي، 1400 جهاز لوحي إلكتروني "تابلت" من تصنيع الهيئة العربية للتصنيع لوزارة الاقتصاد والمالية الجيبوتية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للتعاون مع جيبوتي لتنفيذ مشروع التعداد العام الثالث للسكان في جيبوتي لعام ٢٠٢٤.  

وذكر سفير مصر أن نجاح جيبوتي في حصر التعداد العام للسكان من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي حيث أن البيانات الإحصائية التي سيسفر عنها الإستقصاء ستكون ذات أهمية قصوى لتمكين السلطات الجيبوتية من تنفيذ خطط التنمية الطموحة على أُسس علمية سليمة.

وأضاف أن اهتمام الحكومة الجيبوتية بإجراء هذا التعداد السُكاني يؤكد على جديتها في تنفيذ الخطط والسياسات المُوضوعة، وأن مصر يُسعدها أن يكون لها دور في المساعدة في تنفيذ هذا العمل المهم.  

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي إلياس موسى دواله عن تقديره العميق لاستجابة مصر لتوفير احتياجات بلاده من الأجهزة اللوحية الإليكترونية "التابلت" متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين البلدين خاصةً في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية.

السفير خالد الشاذلي وزارة التخطيط الهيئة العربية للتصنيع جمهورية مصر العربية الإسكوا جيبوتي

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