مدير "إيكو إيجيبت": الحملة وطنية وتهدف للترويج للمحميات الطبيعية ..فيديو

قال المهندس محمد عليوة، مدير حملة "إيكو ايجيبت"، إن مصر زاخرة بمواردها الطبيعية والثقافية، لافتا إلى أن وزارة البيئة منذ سنوات ورؤيتها هي تحويل هذه المحميات الطبيعية لمقاصد سياحية.

وتابع “عليوة”، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” المذاع على شاشة "المحور"، أن كلمة محمية تشير لحمايتها من كل الضغوطات، موضحا أن السياحة البيئية المقصود منها الاستمتاع بالبيئة الطبيعية، لافتا إلى أن مصر تمتلك ١٣ محمية طبيعية .

وأكد الحملة وطنية وتم الإعلان عنها من ٣ سنوات للترويج للمحميات الطبيعية، وهي تعمل على ٤ محاور أساسية.

وأكمل الحملة تروج لكل الانشطة التي تتم داخل كل محمية والملموس وغير الملموس، والرياضات التي تمارس فيها، مختتما هناك "8 مليارات زيارة للمحميات الطبيعية في العالم".