ميناء دمياط يستقبل 4760 طن فول صويا و21681 طن ذرة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا، معلنا استقبال 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد، وغادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.





وأفاد البيان، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30903 أطنان تشمل 9707 أطنان أسمنت معبأ و 450 طن مولاس و 95 طن ملح معبأ و 15873 طن يوريا و 4778 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66073 طنا تشمل 3200 طن بضائع متنوعة و8630 طن سكر و6400 طن قمح و17151 طن خردة و3131 طن حديد و1120 طن مولاس و4760 طن فول صويا و 21681 طن ذرة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1182 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 925 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54814 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95346 طنًا .

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5004 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5087 شاحنة .