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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ممنوع عنه الزيارات .. تطورات حالة عبد الله الرويشد الصحية بعد دخوله المستشفى

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

كشف نجل المطرب الكويتي عبدالله الرويشد أن الزيارة ممنوعة عن والده بتوصية من الأطباء، مطمئناً الجمهور على الحالة الصحية للنجم القدير.

وكتب خالد عبدالله الرويشد عبر صفحته في منصة "إنستجرام": "أحب أطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد"، واعتذر خالد ممن لم يستطع الرد عليهم لكثرة الرسائل التي تصل إليه.
كما أضاف "الزيارة ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء".
وتوجّه بالشكر لكل من سأل واتصل وأرسل للاطمئنان على والده، مؤكداً أنه يكن الاحترام والتقدير للجميع.

عبد الله الرويشد:


تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها المستشفيات.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان  عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد.

وعن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد، قال وكيل أعماله ملك أحمد إن الحالة مستقرة، ويُتوقع أن يخرج الرويشد من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.
وعبّر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

كان عدد من الفنانين والملحنين دعوا للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله قائلا: "ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".

عبد الله الرويشد

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