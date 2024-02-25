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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الأدوية: 250 مليون دولار إحتياجات القطاع والمستلزمات الشهرية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إحتياجات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية  تبلغ 250 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لقطاع الدواء   و150 مليون دولار لقطاع المستلزمات.

واصل   خلال   مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  :" لدينا حاليا أولوية للمواد الخام في الجمارك  وتبلغ مابين 70-100 مليون دولار وقبل اسبوعين عقدنا إجتماعا مع رئيس الوزراء  وأصدر تعليمات مابشرة للبنك المركزي  بتوفير التدابير وبالفعل بدأت التدفقات للقطاع   للافراج عن المواد الخام  بالمواني ء". 

أردف: منذ 15 يوم  وهناك حركة  في قطاع الدواء  وإحنا في قطاع الدواء التسعيرة لدينا إجبارية وبالتالي لانستطيع توفير الدولار من السوق السوداء لانه سيزيد من الاعباء ويحقق خسائر للشركات  وتأثيره سلبي على  الصناعي ".

متوقعا أنه وبالتزامن  مع وفرة الدولار في الاسواق   وهي دفعة قوية   خلال الفترة الماضية سيكون التدفقات أعلى لحل الازمة  لان مشكلتنا الحالية غير قاصرة فقط على المواد الخام الموجودة في الجمارك  لكن ايضا في  مستلزمات    وفي الماكينات لان هناك عدد من المصانع جاريء إنشائها وتحتاج لاستيراد ماكينات من الخارج ".

أضاف:  لدينا مواد خام  قمنا بجلبها بطريقة الاجل وإستحقت مواعيد السداد الخاصة بها   وأيضا الشركات العالمية  الاجنبية منحت مصر مواد خام بنظام الاجل   وتنتظر  السداد ". 
 أتم : " مجموعة من المشكلات عندما يجري حلها بالتوازي جنباص إلى جنب  سوف ينضبط إيقاع السوق ".
وعن نواقص الادوية قال : " الموجود   في الموانيء مواد خام لامور كثيرة وعدد من الادوية مثل عقاقير السكر والمضادات الحيوية  والنواقص التجارية  لديها بدائل ومثائل  "

اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الإعلامية لميس الحديدي الدكتور على عوف برنامج كلمة أخيرة رئيس شعبة الأدوية علي عوف رئيس شعبة الأدوية

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