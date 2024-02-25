متحدث "السياحة والآثار" يكشف تأثير مشروع رأس الحكمة على القطاع

أكد الدكتور أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة أن الدولة تستهدف ٣٠ مليون سائح عام ٢٠٢٨، لافتا إلي أن مطار الغردقة هذا العام ٤ مليون سائح ومن المتوقع أن تستقبل منطقة رأس الحكمة فقط ٨ مليون سائح.

أوضح يوسف في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن متوسط إنفاق مليون سائح يعادل مليار دولار، وتستهدف منطقة رأس الحكمة السائح الأعلى إنفاقا وستكون وجهة ترفيهيه كبيرة وبنية تحتية متطورة، فضلا عن أن منطقة الساحل الشمالي سيكون بها ٣ مطارات برج العرب والعلمين ورأس الحكمة والقطار السريع .

اشار الي أن الدولة تستهدف من تطوير رأس الحكمة استثمار سياحي

وتطوير المنتج السياحي، فضلا عن السياحة في القاهرة من منطقة مطار سفنكس والمتحف الكبير وما حولها، وانشاء ٤٣٠ الف غرفة سياحية.