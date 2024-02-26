محافظ جنوب سيناء يفوز بجائزة "أفاسو الذهبية" لتطبيقه معايير التنمية المستدامة.. تفاصيل



قال اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للإتحاد أن جائزة AFASU الذهبية لها لجنة تحكيم عالمية دولية، أعضاؤها 42 عضوا من كافة أنحاء العالم، وجميعهم من أعضاء الإتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU، ولها معايير قاسية تطبق بدقة، و أن جائزة "أفاسو" الذهبية تعتمد على أساس 14 معيارا رئيسيا يشملون: في التنمية السياحية، والاقتصادية، والبشرية، والمجتمعية، و الاستدامة، والطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، والبنية التحتية المتطورة، والمرافق المستدامة، والإدارة المتميزة، والقيادة الفعالة وقواعد أخرى.



وأكد أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فاز خلال التصويت بالإجماع بالجائزة بعد أن قامت اللجنة العليا للجوائز برئاسة الآن أنج، وزير سياحة سيشل الأسبق عضو المجلس التنفيذي للإتحاد، بتطبيق المعايير على 4 مرشحين للجائزة، بينهم 1 من القارة الأفريقية، واثنين من قارة آسيا، وقائد من أوروبا، وجرى تصويت اللجنة لصالح محافظ جنوب سيناء بالإجماع وبجدارة، بعد تطبيق كافة المعايير دون استثناء على أعماله التنموية الشاملة في محافظة جنوب سيناء.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بفوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجائزة "AFASU" الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم “ رجل العام" ، و فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الإتحاد الأفريقي الآسيوي " AFASU" الذهبية.



بحضور اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، و سهى جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و غادة شلبي، نائب وزير السياحة، وضيف شرف الإتحاد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، وعدد من قيادات و أعضاء الإتحاد الأفريقي الآسيوي، بقيادة رئيس الاتحاد، والآن انج، وزير سياحة سيشل الأسبق ونائب رئيس لجنة الجوائز بالاتحاد، و الدكتور يانس ثيرنهارات، الخبير السياحي الدولي، والدكتور عادل المسلماني، الرئيس التنفيذي للاتحاد، واللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للإتحاد، و مطيع إسماعيل، الرئيس الفخري للاتحاد الخبير الفندقي، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد الأفريقي الآسيوي.



ومن جانبه، قال الآن انج، وزير سياحة سيشل الأسبق ونائب رئيس لجنة الجوائز بالاتحاد، إن الجائزتين بكل تأكيد تأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها محافظة جنوب سيناء وقائدها اللواء خالد فودة من أجل ترسيخ قواعد التنمية المستدامة، سواء في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري والأمن السياحي، أو في تنمية مدينة سياحية رائعة آمنة مثل مدينة شرم الشيخ التي فازت بالجائزة وسط منافسة شرسة مع خمس مدن سياحية عالمية.



واوضح أن الجائزتين تجعلا من قائد التنمية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومن مدينة شرم الشيخ تحت قيادته عنوانًا للتميز والابتكار والتطور والتنمية المستدامة.