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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: رغيف العيش بيكلف الدولة جنيه والمواطن بيستهلك أكتر من 182 كيلو دقيق

قال إبراهيم عشماوي ، مساعد اول وزير التموين ، إن سعر الرز داخل مبادرة وزارة التموين ٣٠ جنيها ، والسعر خارج وزارة التموين ٣٥ جنيها .

وتوقع الدكتور ابراهيم عشماوي ، خلال حواره لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، ان يحدث ثبات في الاسعار الفترة المقبلة .

وفيما يخص رغيف العيش ، قال " عشماوي " :" ننتج يوميا ٢٧٥ مليون رغيف ، ورغيف الخبز يكلف الدولة جنيه ويزداد ، مردفا :" هناك بعض التلاعب في وزن الخبز ، ولو حسبنا عدد الارغفة على المواطنين هنلاقي ان كل مواطن بيستهلك ١٨٢.٥ كيلو دقيق في السنة ".

أردف : الخبز جزء من ثقافة المصريين ، والجنية بيشتري ٢٠ رغيف .. هاتلي عشرين حاجة بيشتريها الجنيه غير العيش ".

الدكتور إبراهيم عشماوي دكتور إبراهيم عشماوي رغيف العيش مبادرة وزارة التموين مساعد أول وزير التموين وزارة التموين

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