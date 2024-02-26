ننتظر رد حماس.. إسرائيل: تفاهمات باريس تراعي الخطوط الحمراء لنا

زعم عضو مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، جدعون ساعر، إن تفاهمات باريس تراعي الخطوط الحمراء لإسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح ساعر أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في باريس الأسبوع الماضي بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن يندرج ضمن الأطر الإسرائيلية، لكنهم ما زالوا ينتظرون رد حماس.

وأضاف لإذاعة “كان” العامة: “لم نسمع بعد أن حماس قدمت ردا إيجابيا على الإطار، أقترح أن ننتظر بصبر”.

وتابع قوله “مما أفهمه أن ما تم تقديمه في باريس يناسب خطوطنا الحمراء، لكن لا بد من وجود شريك”.

وترسل إسرائيل وفدا إلى قطر لإجراء مفاوضات إضافية اليوم الاثنين.

ووفقا للتقارير، ستلعب إسرائيل دورا ضئيلا في اجتماع الدوحة، وستقتصر المحادثات أساسا على مناقشة الجوانب التقنية لوقف إطلاق النار المؤقت المحتمل، مثل حجم المساعدات الإنسانية؛ حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".