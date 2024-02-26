زلزال عنيف يضرب اليابان.. وتحذير طارئ من الحكومة

أصدرت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا طارئا من وقوع زلزال في إقليم إهيمه.

وقد أفادت وكالة "رويترز" أن زلزالا بقوة أولية 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليابان، نقلا عن دار الإعلام المحلية"ان اتش كيه".

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية أصدرت تحذيرا طارئا من الزلزال لمحافظة إهيمه.

ووفقا لموقع "فولكانو ديسكفري"، وقع زلزال عنيف بقوة 5.6 درجة تحت البحر بالقرب من ساحل إهيمه، اليابان، في وقت مبكر من اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 في الساعة 3.24 مساء بالتوقيت المحلي (GMT +9).

و كان الزلزال على عمق يبلغ 47 كم (29 ميل) وشعر به الكثيرون بالقرب من مركز الزلزال.

وتسبب العمق الضحل للزلزال في الشعور به بقوة أكبر بالقرب من مركز الزلزال أكثر من زلزال أعمق من نفس الحجم.