أرخص موبايلين سامسونج بأقوى كاميرا في 2024.. حلم أصبح حقيقة

لطالما ارتبطت هواتف سامسونج بجودتها العالية وكاميراتها المميزة، لكن قد يظن البعض أن الحصول على هاتف سامسونج بكاميرا قوية يتطلب ميزانية كبيرة.

ولكن ماذا لو قلنا لكم أن هناك هاتفًا من سامسونج بأرخص سعر وأقوى كاميرا في عام 2024؟

في هذا التقرير، سنقدم لكم أرخص هاتف من سامسونج بأقوى كاميرا في عام 2024.

1. هاتف Samsung Galaxy M54:

• يعتبر هاتف Samsung Galaxy M54 من أقوى هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 5 ميجابكسل.

• توفر الكاميرا الرئيسية دقة عالية وصورًا واضحة وذات ألوان طبيعية.

• تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وتوفر صورًا سيلفي رائعة.

• يأتي الهاتف مع معالج Exynos 1380 ثماني النواة الذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• يحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

• يبلغ سعر الهاتف حوالي 18500 جنيه مصري.

2. هاتف Samsung Galaxy A74:

• يعتبر هاتف Samsung Galaxy A74 من أقوى هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة العليا.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 5 ميجابكسل.

• توفر الكاميرا الرئيسية دقة عالية وصورًا واضحة وذات ألوان طبيعية.

• تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وتوفر صورًا سيلفي رائعة.

• يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 7 Gen 1 ثماني النواة الذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• يحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

• يبدأ سعر الهاتف خارج مصر من 500 دولار أمريكي.

نصائح لاختيار هاتف بكاميرا قوية:

• حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن هاتف بكاميرا قوية.

• حدد احتياجاتك من الكاميرا، مثل دقة الصور، وميزات التصوير، والقدرة على التقاط الفيديوهات عالية الدقة.

• اقرأ مراجعات الهواتف المختلفة قبل شرائها.

• جرّب الهاتف قبل شرائه للتأكد من أن الكاميرا تلبي احتياجاتك.

أصبح الحصول على هاتف سامسونج بكاميرا قوية وبسعر مناسب حلمًا أصبح حقيقة.

مع وجود هواتف مثل Samsung Galaxy M54 و Samsung Galaxy A74، يمكنك الحصول على كاميرا رائعة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.