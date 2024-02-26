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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاشة في الغردقة.. استقبال 11 ألف سائح على متن 56 رحلة طيران

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل مطار الغردقة الدولي خلال يوم الاثنين 56 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، تحمل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة، في إشارة إلى إقبال كبير على هذه المدينة السياحية خلال الموسم الشتوي.

تشهد مدينة الغردقة إقبالاً جيداً في هذا الوقت من العام، حيث يفضل العديد من السياح قضاء عطلاتهم في المنتجعات السياحية الدافئة حول العالم. وتعتبر الغردقة واحدة من الوجهات المفضلة لدى السياح بفضل طقسها المعتدل خلال هذا الفصل، مما يجعلها محطة مفضلة للسياحة الشتوية.

وأكد الخبير السياحي سامح جمعة أن الغردقة شهدت إقبالاً كبيراً خلال الموسم الشتوي، حيث توافد إليها آلاف السياح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بجمالها الطبيعي وتنوع أنشطتها الترفيهية.

تعتبر هذه النشاطات السياحية الإيجابية دليلاً على استمرار الإقبال على مدينة الغردقة كوجهة سياحية مفضلة لدى السياح العالميين، وتعزز من مكانتها كواحدة من أبرز المدن السياحية في منطقة البحر الأحمر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

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