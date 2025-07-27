في الميكروباص.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة البساتين

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالتحرش بسيدة حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة .

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل ، مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.