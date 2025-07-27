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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

متروحش فى أى مكان.. خطوات بسيطة لتقديم بلاغ للنائب العام

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

إذا أردت تقديم بلاغ لـ النائب العام من مكانك للإبلاغ عن جريمة، فأنت لا تحتاج إلى الانتقال إلى مقر النيابة العامة أو مقراتها المنتشرة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لا بخطوات بسيطة تستطيع تقديم البلاغ من مكانك ومتابعته.

وفي هذا التقرير، يوضح موقع صدى البلد تفاصيل وخطوات التقديم والمتابعة.

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامةhttps://ppo.gov  .eg/webcenter/portal/PPOPortal.

2 - من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة «العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» المميزة باللون الأخضر.

3 - ستظهر لك صفحتان رئيسيتان عند الدخول إلى الخدمة، الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، اختر «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.

4 - قبل تقديم البلاغ، تظهر أمامك الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، ويجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.

5 - بعد قراءة الشروط، اضغط على «موافق» للانتقال إلى الخطوة التالية.

6 – يتم طلب إدخال معلومات شخصية وتفاصيل حول البلاغ.

يمكنك العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة «متابعة العرائض الإلكترونية» بإدخال رقم المتابعة المرسل إليك، ويمكنك بهذه الطريقة معرفة حالة البلاغ وما إذا تم اتخاذ إجراء بشأنه.

في حالة وجود استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكنك التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر رقم واتساب 01111755959

بلاغ النائب العام بلاغ للنائب العام تقديم بلاغ للنائب العام تقديم بلاغ إلكتروني أسهل طريقة لتقديم بلاغ للنائب العام خطوات تقديم بلاغ للنائب العام

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