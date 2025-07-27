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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون ويشيد بالخدمات.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز طب وجراحة العيون بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ياسين رمضان، مدير المركز، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ كفرالشيخ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأجرى جولة في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، مشيدًا بتنوع التخصصات والإمكانات الفنية المتوفرة بالمركز، والتي تجعله نقطة ارتكاز رئيسية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مجال طب وجراحة العيون على مستوى المحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ عددًا من العيادات المتخصصة، منها الباطنة، رسم القلب، الأشعة بأنواعها (السونار، مقاس العدسة، مجال الإبصار، الأشعة المقطعية)، بالإضافة إلى غرفة العمليات الصغرى، قسم الليزر، المعمل، والصيدلية الخارجية، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة بها.

كما استعرض محافظ كفرالشيخ أحد أحدث الأجهزة الطبية التي تم تزويد المركز بها مؤخرًا، وهو جهاز قياس النظر المحمول للأطفال، والذي يُعد من أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف المبكر عن مشكلات البصر للأطفال من عمر 6 شهور، دون الحاجة إلى تخدير كلي.

وقال الدكتور ياسين رمضان، مدير المركز، إن المركز يضم  عددًا من الأقسام الطبية والإدارية المتكاملة، تشمل قسم الخدمات الطبية (العيادات العامة والتخصصية، الفحوصات، المعمل، العمليات الصغرى والكبرى)، قسم خدمات التمريض، قسم الصيدلية (الرئيسية، الداخلية، الإكلينيكية، والخارجية)، وقسم الخدمات الفندقية، إلى جانب الأقسام الخدمية الداعمة مثل: حسابات المرضى، السلامة والصحة المهنية، الأمن، النظم والمعلومات، التسويق، بالإضافة إلى غرف استراحة المرضى، وخدمة المواطنين.

وتابع يجري المركز مجموعة من العمليات الدقيقة والمتخصصة في مجال العيون، من بينها عمليات المياه البيضاء، المياه الزرقاء، الشبكية، الحول، التجميل، وعمليات القرنية، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتحت إشراف فرق طبية مؤهلة.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ كفرالشيخ المركز جهوده في التعامل مع قوائم الانتظار، وبلغ إجمالي الحالات المسندة خلال عام 2025 نحو 1727 حالة، أُجري التدخل الطبي لـ1313 حالة منها، فيما تم تسجيل 80 حالة جديدة، و108 حالات جارٍ التعامل معها، وغيرها من الخدمات.

أما خلال شهر يوليو 2025، فقد بلغ عدد الحالات 323 حالة، منها 248 حالة تم إجراء التدخل لها، و80 حالة جديدة، و99 حالة قيد التنفيذ، دون تسجيل أي وفيات أو حالات رفض للعلاج.

كما بلغ عدد الحالات التي تم إجراء التدخل الطبي لها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (أبريل، مايو، يونيو) 632 حالة، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للمركز في تحسين كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنهاء قوائم الانتظار، وتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية المتخصصة.

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