محافظ كفر الشيخ : رصف 100 طريق ..وتوفير 4225 فرصة عمل ببلطيم ومطوبس

أكد محافظ كفر الشيخ ، الدكتور علاء الدين عبد المعطي ، أن المحافظة شهدت نهضة تنموية وإنشائية كبرى في عهد الجمهورية الجديدة في كافة القطاعات ، منها قطاع الصناعة من خلال إقامة منطقتين صناعيتين بمركزي بلطيم ومطوبس، واللذين يحتويان على 173 مصنعا ويوفران 4225 فرصة عمل مباشرة ، وآلاف فرص العمل الغير مباشرة .



وأضاف محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء الدين عبد المعطي ، أنه في قطاع التعليم ، تم بإنشاء وتطوير 254 مدرسة خلال الفترة الماضية ، لتقليل كثافة الفصول ، منها إنشاء 52 مدرسة بتكلفة إجمالية أكثر من 664 مليون جنيه ،وقطاع البنية التحتية والذي يشهد رفع كفاءة لـ100 طريق بتكلفة 400 مليون جنيه ، بالإضافة إلى قطاع الاسكان بإنشاء 28 عمارة بتكلفة 180 مليون جنيه ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ،علاوة على إنشاء 10 آلاف و964 وحدة سكنية ضمن 109 مشروعات غرب عاصمة المحافظة، بجانب قطاع الصحة والذي جرى به تطوير 37 مستشفى ووحدة صحية ، وقطاع المياه والصرف الصحي ، بإنشاء 77 مشروعا ، إلى جانب تطوير البنية الترفيهية بافتتاح 50 مركز شباب، وإنشاء 153 ملعب نجيل صناعي، إضافة إلى مشاريع تطوير الأسواق العشوائية والشواطئ ، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية التي كانت منتشرة في مركز مطوبس وخاصة قرية برج مغيزل ، وتوفير فرص عمل للمواطنين ، وذلك بإقامة 600 مشروع بتكلفة 6 مليارات جنيه.



وقال المحافظ ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / السبت / إن المحافظة تحتوى على منطقتين صناعيتين، الأولي في بلطيم والثانية في مطوبس، موضحا أن المنطقة الصناعية ببلطيم تقع على مساحة تقارب الـ114 فدانا، وهي مشغولة بالكامل لكونها تعتمد على حق التمليك لصالح صاحب المشروع ، إذ تضم 104 مصانع عاملة تعمل بكامل طاقتها في مجالات غذائية وكيميائية وأعلاف وهندسية ونسيجية وخشبية وزراعية وتعدين ومواد بناء وصناعات ورقية، وتوفر حوالي ٢٬٤٧٦فرصة عمل لعمال دائمين إضافة إلى 2000 عامل موسمي، فيما تمتد المنطقة الصناعية الثانية مطوبس على مساحة 1857 فدانًا، وقد شملت المرحلة الأولى تطوراً على 160 فدانًا بنسبة إشغال بلغت 90 ٪ تقريبا، وتحتضن 69 مصنعا قائمًا فضلاً عن إقامة مصانع جديدة ، ما يساهم في توفير فرص عمل لـ ١٬٧٤٩ عاملاً دائمين إلى جانب 1500 عامل موسمي، مع تنوّع في الأنشطة بين تغليف الأغذية وتجميد الأسماك والزراعة والصناعات الورقية والهندسية.



وردا عن سؤال بشأن التسهيلات التي تقدمها المحافظة لجذب المستثمرين الاجانب والعرب، أوضح المحافظ ، أن المحافظة قدمت حزمة من الإجراءات لتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمحافظة، شملت نقل مسؤوليات الموافقات لمحليات كفرالشيخ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من توصيلات غاز وكهرباء ومياه، فضلا عن منح حق ملكية الأراضي بدل التأجير، وغيرها من الامور الأخرى في إطار تعزيز جذب الاستثمارات الصناعية.



وعن مشروعات إدارة النفايات ومصانع التدوير ومشروعات محطات المعالجة البيئية الجارية ، قال المحافظ ، إنه تم إنشاء ثلاث مصانع لمعالجة المخلفات الصلبة بنظام المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مراكز الحامول ودسوق وكفرالشيخ، بطاقة 600 طن يوميًا لكل منها، مشيرا إلى أن أحد المصانع جار إنشاؤه على مساحة 14 فدانا بقرية البنا بمركز الحامول، وتقدّر نسبة إنجازه بـ20 ٪، وهي تشمل معالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل، ضمن منظومة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التلوث، متزامنة مع جهود مشروع "مصرف كتشنر" بدعم من مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع، وبما يتوافق مع أهداف «رؤية مصر 2030 » في الاقتصاد الأخضر.



وأضاف أن مشروعات محطات المعالجة البيئية الجارية تشمل إنشاء ثلاث محطات لمعالجة النفايات الصلبة: الأولى بمنطقة قرية الحمراوي التابعة لكفرالشيخ على مساحة 7 أفدنة بطاقة 600 طن يوميًا وتخدم كفرالشيخ وقلين وسيدي غازي ومسير، والثانية بمنطقة دسوق على مساحة 12 فدانا بطاقة مماثلة، أما الثالثة ففي قرية البنا (مركز الحامول) على مساحة 14 فدانا بالطاقة الإنتاجية ذاتها لتخدم الحامول والرياض وبلطيم وبرج البرلس ومصيف بلطيم، مشددا على ضرورة تسريع التنفيذ وتكثيف الدعم لتلك المشروعات لما لها من أثر في حماية الصحة العامة والبيئة بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030».



وحول النهضة التي شهدتها البنية التحتية بمختلف القطاعات والمرافق الصحية والبيئية بمراكز ومدن المحافظة أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن رفع كفاءة ورصف وتطوير الطرق ، ومرافق الخدمات الاخرى)، مشيرا إلى أنه في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي شهدت المحافظة طفرة في تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ 12 مشروعًا لمدن وقرى ، بطول نحو 140 كم ضمن 77 مشروعا ضمن الخطة القومية، كما جرى تحديث محطة تنقية مصرف كتشنر، وانطلقت مشروعات خطوط مياه جديدة لتغطية الاحتياجات المتزايدة.



وأضاف أنه فيما يتعلق بمشروعات رفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق تم تنفيذ أعمال رصف مكثفة شملت 100 مشروع لتطوير وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بتكلفة 100 مليون جنيه، منها 33 مشروعا داخل عاصمة المحافظة، بتكلفة 100 مليون جنيه ، إلى جانب إنشاء عدد من الطرق الفرعية التي تربط القرى بالمدن ، منها طرق دائرية لربط كفرالشيخ بدسوق والرياض وسيدي سالم وغيرها، فضلا عن رصف ما يقارب من 1,200 كم من الطرق الرئيسية والفرعية .



وتابع أنه من أبرز مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق ، رصف شارع الاستاد الرياضي بـ 15 مليون جنيه، ورصف شارع الجيش في دسوق بـ 25 مليون جنيه، ورصف شارع مسجد خيرت في قلين بـ 8 ملايين جنيه.



وفيما يتعلق بالطفرة التي شهدها قطاع الاسكان والمرافق مؤخرا ، قال الدكتور علاء عبد المعطي ، إن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وذلك عقب الانتهاء من 28 عمارة بتكلفة 180 مليون جنيه، غرب مدينة كفر الشيخ ، بالإضافة إلى مشروع ضخم يضم 10 آلاف و964 وحدة سكنية ضمن تجمع 109 تقديم غرب كفرالشيخ وغيرها من التجمعات السكنية الكبيرة التي تساهم في توفير سكن كريم لأكثر من 70 ألف مواطن، كما شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي 3 آلاف و326 وحدة.



وبخصوص مشروعات القطاع الصحي بالمستشفيات والمرافق الطبية ، أكد المحافظ ، أنه تم الانتهاء من 12 مشروعًا صحيًا بطاقة إجمالية تفوق 800 سرير، ويجرى حاليا تطوير 10 مشروعات أخريات بإجمالي 590 سريرًا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من أبرز المنشآت الصحية : مستشفى بلطيم المركزي والتي تضم 149 سريرًا، ومستشفى الرياض الجديد،و مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى صدر كفرالشيخ، فضلاً عن المستشفى الجامعي بطاقة 433 سريرًا ، والتي تم تشغيلها تجريبيا وتضم أحدث تجهيزات طبية وتقنيات عالمية.



وبالنسبة للتطوير الذي حدث بقطاع التعليم ، أوضح المحافظ أنه تم تحقيق إنجازًا واضحًا عبر إنشاء وتطوير 254 مدرسة خلال عشر سنوات ضمن مشروع الدولة لتقليل كثافة الفصول وتحسين البيئة المدرسية، من بينها إنشاء 52 مدرسة بعدد فصول 796 فصلاً بتكلفة إجمالية 664 مليونا و221 ألف جنيه لتقليل كثافة الفصول .



كما تم التوسّع في التعليم العالي، من خلال إنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والتي تضم 13 كلية و43 برنامجًا للعام الأكاديمي 2025 / 2026، مع دعم قوي لجامعة كفرالشيخ الحكومية ومشروعاتها التعليمية.



أما بالنسبة للنهضة التي شهدتها المنشآت السياحية والرياضية والخدمية مؤخرا ، أكد المحافظ أن المحافظة إهتمت بتطوير البنية الترفيهية والخدمية من خلال افتتاح 50 مركز شباب، وإنشاء 153 ملعب نجيل صناعي، وتطوير ملعب مركز شباب سيدي سالم، إضافة إلى مشاريع تطوير الأسواق العشوائية والشواطئ والمتنفسات مثل حديقة صنعاء ونادى سيتى كلوب ومشروع حديقة المركزية ومول كفرالشيخ.



وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والطفرة النوعية التي حققتها بقرى المبادرة بمركز مطوبس ، قال المحافظ ، إن المبادرة إنطلقت في مركز مطوبس،ثم شملت قرى أخرى ضمت 18 قرية و187 تابعاً، أي ما يعادل 10% من سكان المحافظة، وحيث تم تنفيذ 600 مشروع ضمن 12 قطاعاً.



وعن جهود المحافظة في مكافحة الهجرة غير الشرعية أشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة تركزت على توعية الشباب بمخاطر هذه الظاهرة، من خلال تنظيم لقاءات وورش في مركز مطوبس حضرها مئات الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة كفرالشيخ، فضلا عن إطلاق مبادرات وقوافل طبية وتثقيفية بقرى المركز ، بجانب عقد ورش عمل حول البدائل الآمنة للهجرة، والتعليم على ريادة الأعمال وتقديم برامج تدريبية لـ 1000 شاب بهدف إتاحة فرص عمل محلية.



وحول الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتيسير إجراءات التصالح على المواطنين على بعض مخالفات البناء ، قال المحافظ إن المحافظة تولي إهتمامًا بالغًا بملف التصالح في مخالفات البناء ، مسلطة الضوء على سيادة القانون والحفاظ على رقعتها الزراعية وأملاكها العامة، موضحا أنه تم الانتهاء من تسليم 1384عقدا للمواطنين الجادين الذين تم أنهاء إجرائاتهم وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون والإجراءات المتخذة في هذا الشأن .