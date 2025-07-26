حملات يومية لرفع كفاءة منظومة النظافة في مدينة كفر الشيخ .. صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ جهودها اليومية المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وبتكليف مباشر من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع كفاءة النظافة العامة بعاصمة المحافظة، والاهتمام بأعمال النظافة بقرى مركز كفر الشيخ.

وشهدت شوارع وأحياء شرق وغرب المدينة تكثيفاً في أعمال الكنس اليدوي والآلي، ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب أعمال غسيل الأرصفة وتجميل الميادين، بما يعزز من المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

كما شملت الحملة تنفيذ عدد من أعمال النظافة ورفع التراكمات بقرى مركز كفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء القرى ونواب المدينة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع البيئة والنظافة.

جاء ذلك بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وطارق الفحام، وعبد الخالق أبو عيدة، مساعدي رئيس حي شرق وغرب لشئون النظافة والتجميل، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ.