محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة فى جميع أنحاء المحافظة، مكلفًا باستبدال وحدات الإضاءة القديمة بوحدات LED موفرة للطاقة، وتركيب كشافات جديدة فى المناطق التى تعانى من نقص الإنارة، وصيانة شبكات الكهرباء المغذية لمنظومة الإنارة، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز العمل وتحقيق أفضل النتائج، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، منها "مشاريع تحسين الطرق، مشاريع تطوير البنية التحتية، مشاريع إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، مشاريع تنمية الريف، وتسعى المحافظة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.