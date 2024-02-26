افتتاح معرض أهلا رمضان بـ طريق النصر في الغردقة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة البحر الأحمر في التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

حيث افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان " ، امام جدارية أتوبيس الوجه القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة ، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الاحمر بالتعاون مع المحافظة و مديرية التموين و التجارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم ، بأسعار مخفضة ، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم .

وأفاد محافظ البحر الأحمر ان المعرض يضم 17 محلا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق ، بتخفيضات تتفاوت من 25 الي 30 % ، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم ، وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

هذا وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من داخل المعرض ، مشيدين بدور المحافظة بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في القضاء علي جشع التجار في بعض المحال التجارية .

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