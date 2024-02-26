بعد إسقاط طائرة بدون طيار.. جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن طائراته هاجمت أهدافا لحزب الله "في عمق لبنان"، وذلك بعد أن اعترض الحزب طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال في سماء لبنان وأسقطها.

وأعلن ​حزب الله​، إن قواته تمكنت من إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع "هرمز 450" بصاروخ أرض- جو فوق إقليم التفاح.



وقال في بيان، أن "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏قامت وحدة الدّفاع الجوّي في المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:20 ‌‎من صباح ‏اليوم الإثنين 2024-02-26، بإسقاط مسيّرة إسرائيليّة كبيرة من نوع "هرمز 450" ‏بصاروخ أرض- جوّ فوق منطقة ​إقليم التفاح​؛ وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجرّدة"، مؤكّدًا أنّ "أعين مجاهديه ستبقى ساهرة، وستواصل تصدّيها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانيّة".