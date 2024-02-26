لو تسافر بره .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة فتاة الشروق ؟

قالت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق، إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: "بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا".

وتابعت: الرئيس السيسي قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة طبعاً ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وأضافت: "بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة ".

وادلي السائق المتهم بمعاكسة سيدة اثناء توصيلها باقواله خلال التحقيق معه ، حيث قرر انه قام برش معطر داخل السيارة وفوجئي بالسيدة تقفز من السيارة حال سيرها .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى ولا يمكن إستجوابها .

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى ، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها ، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك ، تم تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة .

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.