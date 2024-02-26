بوتين يزور تركيا ويلتقي بأردوغان خلال النصف الثاني من شهر مارس

قالت وكالة “رويترز” الأمريكية، اليوم الإثنبن، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا ويعقد اجتماعا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم.

وأوضحت وكالة رويترز أن الزيارة ستتم بعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة يومي 15 و17 مارس القادم.

اتصال بين بوتين رئيس تركيا

وفي وقت سابق اليوم، هنأ بوتين في اتصال هاتفي، نظيره أردوغان بمناسبة عيد ميلاده الـ70 وتوجه له بالشكر على مساهمته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان الرئاسة التركية إن إردوغان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين، هنأه خلاله بمناسبة عيد ميلاده وشكره على مساهمته في تطوير العلاقات بين موسكو وأنقرة.

ويحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين بعيد ميلاده السبعين.