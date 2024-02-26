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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق كرة الطائرة بجامعة الوادي الجديد يحصد كأس بطولة جامعات الجنوب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صناديق الخدمة والأراضي والإسكان


شاركت جامعة الوادي الجديد فى بطولة جامعات الجنوب والتى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى عدد من المسابقات الرياضية .


وقال اليبد انور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب أن   منتخب الجامعة لكرة الطائرة للطالبات تمكن من  الحصول على كأس بطولة جامعات الجنوب  الذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر وذلك بعد فوزه في الأدوار التمهيدية علي منتخبات جامعات أسوان والمنيا وبني سويف بنتيجة 0/2 في جميع المباريات ثم فوزه علي منتخب جامعة سوهاج في الدور قبل النهائي بنتيجة 0/2 ثم الفوز في المباراة النهائية على منتخب جامعة أسيوط بنتيجة 0/2 والحصول علي كأس البطولة.

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إدارة المركز الإدارة المركزية ألاسكا التعليم العال التمهيدية التهنئة الدور قبل النهائي المباراة النهائية المدير الفنى للمنتخب رعاية الشباب خالد عب حافظ الوادي الجديد وزارة الشباب والرياضة ب وزارة الشباب

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