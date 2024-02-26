فريق كرة الطائرة بجامعة الوادي الجديد يحصد كأس بطولة جامعات الجنوب



شاركت جامعة الوادي الجديد فى بطولة جامعات الجنوب والتى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى عدد من المسابقات الرياضية .



وقال اليبد انور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب أن منتخب الجامعة لكرة الطائرة للطالبات تمكن من الحصول على كأس بطولة جامعات الجنوب الذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر وذلك بعد فوزه في الأدوار التمهيدية علي منتخبات جامعات أسوان والمنيا وبني سويف بنتيجة 0/2 في جميع المباريات ثم فوزه علي منتخب جامعة سوهاج في الدور قبل النهائي بنتيجة 0/2 ثم الفوز في المباراة النهائية على منتخب جامعة أسيوط بنتيجة 0/2 والحصول علي كأس البطولة.

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