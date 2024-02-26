محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صناديق الخدمة والأراضي والإسكان

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجالس إدارات صناديق الخدمة واستصلاح الأراضي والإسكان، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجالس.



وتم عرض مستجدات الأعمال، وأصدر المحافظ عددًا من القرارات كالآتي:

▪️يتولى صندوق الخدمة تشغيل وحدة المعدات الثقيلة والتي تضم ١٥٠ معدة مجهزة، ودعم الوحدة بالعمالة اللازمة طبقًا للضوابط والإجراءات القانونية؛ لاستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة، أو لصالح الغير بالأجر على أن تكون الخدمات بأسعار تنافسية.

▪️تكليف وحدة المتغيرات المكانية بإعداد مقترحات للأراضي المزمع طرحها بمبادرة (زراعة الأصناف المتميزة من النخيل)، والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لعمل دراسة للتربة بالأراضي المحددة.

▪️أي طلب مقدم من مستثمر وتم التصديق عليه يُعتبر لاغيًا ما لم يتم التعاقد خلال ٢١ يوم من تاريخ التصديق، وذلك لضمان الجدية.

▪️تكليف الوحدات المحلية للمراكز بطرح قطع الأراضي المتميزة لبناء عمارات سكنية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون الوحدة المحلية هي الجهة المالكة.

▪️تكليف رؤساء المراكز بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والموافاة بتقرير متابعة يومي من غرفة العمليات الرئيسية عن موقف السلع التموينية.