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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح مركز الخدمة الاجتماعية بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتحت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز الخدمة الاجتماعية بمقر مركز التدريب على الحرف اليدوية والبيئية بالخارجة بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب الإيطالية، وذلك بحضور مارتينو ميللي مدير المنظمة وممثلي المنظمة، والمهندس ماجد صبري مدير برنامج تطوير الحرف اليدوية المصري بمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال كلمتها، نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، كما توجهت بالشكر والتقدير للجانب الإيطالي على التعاون المُثمر منذ بداية المشروع عام 2018، مُعربةً عن سعادتها لافتتاح هذا المشروع كواحد من أهم المشروعات على أرض المحافظة، لافتةً أن جزء كبير من الاقتصاد المصري بصفة عامة واقتصاد المحافظة بشكل خاص يعتمد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

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وذكرت أن المنظمة أسهمت في تغيير فكر الشباب وصقل مهاراتهم للعمل على مشروعاتهم الناشئة من خلال خطة ورؤية، كما ساعدت على تسويق هذه المنتجات من خلال افتتاح أول معرض دائم لمنتجات المحافظة بالقاهرة. كما توجهت بالشكر لفريق العمل، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تتمتع به المحافظة من موارد.

من جانبهم، ثمّن ممثلو الجانب الإيطالي التعاون المستمر والدعم المقدم من المحافظة، مؤكدين على تماسك العلاقات المصرية الإيطالية، ومعبرين عن سعادتهم بهذا الأثر الإيجابي الذي تحقق لخدمة أبناء الوادي الجديد.

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وتفقدت مجدي خلال الافتتاح أقسام المركز التي شملت: مبنى التدريب على الحرف اليدوية ومبنى حاضنة المشروعات، ومعرض المنتجات الحرفية والبيئية والمشغولات اليدوية، بالإضافة لغرفة المطبخ وحضانة الأطفال، كما اطلعت على نظام الطاقة الشمسية الذي تدار به المنظمة، والتقت المستفيدين من خدمات الحاضنة واستعرضت معهم عددًا من قصص النجاح.

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